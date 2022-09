Commisso punge la Juve, Milan e Inter «Noi non facciamo buchi economici in bilancio». Le parole del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, a Sportitalia, ha parlato anche del bilancio economico della Fiorentina, pungendo Milan, Juventus e Inter:

«La Juventus ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve, perché loro hanno già abbastanza problemi. Ma noi non facciamo buchi economici in bilancio».

