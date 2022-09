Il presidente della Fiorentina Rocco Comisso ha rilasciato diverse dichiarazioni che faranno tanto discutere.

Rocco Commisso in conferenza stampa è un fiume in piena: ecco le sue parole sul mancato riscatto di Torreira e su Spalletti. “Inizio col ringraziare i tifosi che hanno sostenuto in casa e in trasferta. Il gruppo è la nostra forza. Cosa rappresenta la Fiorentina oggi per me? 387 milioni spesi fino ad oggi, inclusa la parte finale del Viola Park. Voi siete tutti scienziati del calcio e io non so nulla, ma ditemi se c’è qualcuno che in Italia ha messo così tanti soldi dalle sue tasche. Eppure ricevo sempre critiche. Torreira? Se fosse rimasto Amrabat non sarebbe diventato il giocatore che è adesso”.

“Vi siete fidati troppo del procuratore di Torreira. Torreira è andato al Galatasaray per 5 milioni, e secondo voi io dovevo spendere 15 milioni più le commissioni? Ora abbiamo Mandragora. Caso Spalletti? Tanti articoli su articoli sui cori antisemiti pure, ma quando mi hanno definito mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi ha fatto male e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve personalità e una buona dose di leadership. I vari episodi di razzismo li ho sempre condannati. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, lo schiaffo fantomatico io non l’ho visto e non mi è affatto piaciuto. Io devo pagare 15mila euro per tutto questo e per i cori. Facciamo i bravi adesso, io sto sempre zitto e durante le partite certe cose me le tengo dentro e non le butto fuori. Firenze e i tifosi non meritano questo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG