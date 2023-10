Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato della sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter dello scorso maggio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato da Sky, è tornato sul ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter:

«Sarebbe bello se ogni anno facessimo meglio, non parlo di vincere campionato o Champions, ma la società è tutta unita in un obiettivo, fare meglio dell’anno passato. Poi dove si arriva non lo so. Conference? Ci sono 176 squadre, vedremo, sono rimasto deluso dalle due finali non vinte. Ora si vedrà se sarà possibile vincere qualcosa».

