Cesc Fabregas ha parlato dopo aver diretto il primo allenamento con il Como dopo l’esonero di Moreno Longo. Le sue parole:

PAROLE – «È andato molto bene. Tanta intensità. Erano tutti pronti a lavorare. Il messaggio è chiaro: siamo qui per continuare a vincere le partite e per continuare a crescere come squadra e come club. La squadra è molto motivata e sanno che possiamo fare qualcosa di speciale e vogliamo raggiungere questo obiettivo».

