Beatrice Merlo, esterno delle Inter Women, ha parlato del match di domenica 5 novembre contro il Como, per la 6^ giornata di Serie A

Ai canali ufficiali nerazzurri, Beatrice Merlo si proietta al match di domenica 5 novembre tra Como e Inter Women. Le sue dichiarazioni.

PREPARAZIONE- «Le pause delle Nazionali sono difficili da gestire, perchè al club rimaniamo con poche ragazze. Nonostante ciò, continuiamo a portare avanti il lavoro che facciamo tutte le settimane del campionato, ovviamente caricando un po’ di più».

INTER E NUOVI INNESTI- «Come ogni anno, ci sono innesti nuovi, e all’inizio non è facile: bisogna capirsi, conoscersi. Lo stiamo facendo bene, possiamo sempre migliorare, e lavoriamo su questo ogni settimana».

COMO- «Il Como è una squadra che si è rinforzata, come ha dimostrato in queste prime partite. Sarà una partita difficile su un campo difficile, ma noi la prepareremo al meglio per affrontarla».

