Il Como sta lottando in Serie B per la promozione diretta e il secondo posto ne è la prova: sul mercato vuole regalarsi un colpo da A con Gunter.

I lariani, secondo quanto riferito da Tuttosport, starebbero pensando al centrale dell’Hellas Verona per regalare un innesto importante per la difesa. Sarebbe un colpo veramente interessante per confermare le ambizioni della società.

