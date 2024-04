Maurizio Compagnoni ha indicato la via che il Milan dovrà seguire se vuole effettuare un salto di qualità.

Il Milan imbastito dalla squadra mercato rossonera al termine della stagione e guidato da Pioli ha palesato che, al netto di qualche caduta, la direzione scelta è senza dubbio quella corretta. Lo è nei numeri che certificano che appena dietro un’Inter “ingiocabile” quest’anno, c’è il Milan. I rossoneri hanno fino ad ora meritato questa posizione nonostante le numerose defezioni per infortunio abbiano minato il percorso degli uomini di Pioli nel corso della stagione. I margini di crescita ci sono e sono diffusi, basti pensare che le ultime prestazioni del Milan hanno suggerito una riflessione: senza infortuni, avrebbe potuto davvero lottare con l’Inter per lo scudetto? A questo ha risposto Maurizio Compagnoni su Sky.

Stefano Pioli

Margini di crescita

Il Milan nel mese di marzo ha vinto e convinto, slalomeggiando con autorevolezze in un percorso che poteva causare più di qualche caduta. Ciò testimonia, così come evidenziato da Maurizio Compagnoni che “il Milan è una squadra forte con alcuni margini di crescita che si sono visti soprattutto negli ultimi mesi”. Come bene ha detto Leao, non è più importante il passato ma solo il futuro, e quindi cercare di sfruttare l’onda favorevole per spingersi il più in la possibile in Italia e in Europa.

Cosa serve per il futuro

Il Milan ha ben chiaro il proprio obiettivo e le parole di Furlani in merito alle scelte programmatiche della società evidenziano una strategia ben precisa. Il giornalista di Sky avalla le parole dell’ad rossonero e sottolinea che “in ottica futura si sta gettando le basi, ma si dovrà lavorare molto e in maniera precisa, mirata sul mercato estivo perché questo club può fare ancora il salto di qualità”.

L’articolo Compagnoni: “Al Milan serve un buon mercato per il salto di qualità” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG