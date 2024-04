Nuovi aggiornamenti in merito al rinnovo contrattuale di Calabria con il Milan. Tra le parti non c’è ancora intesa.

La stagione dei rinnovi in casa Milan è aperta. La dirigenza rossonera sta cercando di blindare i proprio pezzi pregiati per dare seguito a quanto fatto di buono in questa stagione e presentarsi ai nastri di partenza della prossima con i migliori propositi possibili. Tra i rinnovi che il Milan intende siglare è presente anche quello del capitano, Davide Calabria.

Davide Calabria

Rinnovo in stallo

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa di rinnovo tra Calabria e il Milan sarebbe in una fase di stallo. I contatti tra le parti si sarebbero intensificati nelle ultime settimane senza però addivenire ad una conclusione. La ragione che starebbe frenando la trattativa sarebbe la volontà del Milan di estendere il contratto al terzino – attualmente in scadenza nel 2025 – per altri due anni, fino a giugno 2027, senza però ritoccare la voce stipendio. Calabria percepisce in rossonero 2 milioni netti a stagione.

Calabria e l’amore per il Milan

Proprio qualche giorno fa il capitano rossonero Calabria aveva espresso i propri sentimenti per i colori rossoneri, affermando che “il Milan è tutto, è stata la mia vita fino ad ora“. E’ facile dunque ritenere che questa fase di stallo non alteri la voglia di entrambi di proseguire insieme. Lo stesso Calabria ha recentemente dichiarato che “continuare in questa famiglia sarebbe per me un grande onore, anche per tutta la vita, perché questa maglia sarà sempre parte di me”.

L’articolo Milan, rinnovo di Calabria in stand-by: il punto della situazione proviene da Notizie Milan.

