Archiviato marzo, è tempo di buttarsi nel mese di aprile. Il Milan ci arriva con tutte vittorie all’attivo e con uno stato di salute scoppiettante, senza dubbio la condizione sia fisica che mentale per approcciare con il periodo decisivo della stagione. Il mese di aprile promette di essere quello dei verdetti e delle speranze.

Il Milan si gioca tutto, ora più che mai. In campionato sarà chiamato a difendere la piazza d’onore, fondamentale per poter aver accesso alle fasi finali per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. Per farlo dovrà vedersela in un derby infuocato contro l’Inter che, statistiche alla mano, potrebbe laurearsi per la ventesima volta Campione d’Italia proprio contro i cugini del Milan. Cosa, evidentemente, da scongiurare. A cavallo di metà mese invece ci sarà la doppia sfida alla Roma, in Europa League, fondamentale per cullare sogni di gloria europei. Ultima, ma non meno importante, lo scontro diretto con la Juventus allo Stadium in programma a fine mese. Insomma, sarà un aprile ricco di pathos e adrenalina alle stelle. Il Milan si giocherà gran parte della stagione e dei giudizi su di essa proprio in questo mese.

Il calendario dei rossoneri

il calendario completo del prossimo mese di aprile:

06/04, ore 15: Milan-Lecce, Serie A

11/04, ore 21: Milan-Roma, Europa League

14/04, ore 15: Sassuolo-Milan, Serie A

18/04, ore 21: Roma-Milan, Europa League

22/04, ore 20.45: Milan-Inter, Serie A

28/04, Juventus-Milan, Serie A – data e orario da confermare –

