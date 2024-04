Il giornalista Michele Criscitiello si dice convinto che i rossoneri per proseguire il loro percorso di crescita debbano cambiare allenatore.

Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni sembrano una riconferma dell’allenatore Stefano Pioli anche per la prossima stagione; d’altronde il tecnico è sotto contratto fino al 2025 ma spesso in questa stagione si dava quasi per assodato il suo esonero a fine stagione. Michele Criscitiello su Sportitalia ha detto la sua: “Il Milan continua a viaggiare in questo finale di stagione. Peccato che sia troppo tardi per lo scudetto ma non per lasciare il segno nell’Europa di serie B”.

Nella foto: il presidente Paolo Scaroni

Sull’allenatore

“La società rinnova pubblicamente la fiducia a Pioli. Nonostante questo buon finale il Milan merita di lottare ogni anno per lo scudetto e quest’anno è uscito troppo presto dalla corsa al titolo e troppo presto dalla Champions”.

Il suggerimento

“Pioli è un ottimo allenatore che al Milan ha dato tutto ed è cresciuto tantissimo con questa società. Però se si vuole crescere bisogna avere il coraggio di alzare l’asticella. Nelle scelte aziendali e di mercato. Il Milan è un grande club con grandi dirigenti, non dovrebbe spaventare l’ambizione. Pioli ha fatto il massimo e più del massimo non c’è molto altro. Il gran finale non deve trarre in inganno perché questa squadra ha bisogno di 3, forse 4, top player e ha bisogno di un grande condottiero che porti la mentalità vincente che appartiene da sempre al dna rossonero“.

