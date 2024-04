Il giornalista Carlo Pellegatti esprime il suo parere sulla possibile permanenza dell’allenatore e sulla stagione dei rossoneri.

Carlo Pellegatti ha parlato del buon momento attuale del Milan al canale YouTube di Radio Rossonera. “Siamo tutti figli delle parole di Scaroni, che non è uno che passa per strada. Scommetto un miliardo? No, perché bisogna vedere come andrà il campionato. Però queste parole del presidente non credo siano sparate a vanvera, quindi si va a pensare che resti. Ma questo è il periodo di individuarne un nuovo eventuale, infatti ci sono dei movimenti in giro per l’Europa. Si è alzata la possibilità che Pioli resti e secondo me non hanno avuto mai avuto una grande intenzione di cambiarlo”.

Oliver Giroud

Il parere

“Hanno sempre sperato che li aiutasse a non cambiare. Se perdi 10 partite diventa difficile, ma per me hanno fatto tutti un grande tifo che li mettesse in condizione di confermarlo con delle ‘pezze giustificative’, come dice la mia amica e collega del Corriere Monica Colombo. Non credo che rinnovino, ma avranno tutto l’anno per scegliere l’allenatore giusto. E vediamo se arriverà l’investitore arabo. Insomma, ci sono vari movimenti per cui il prossimo anno si possa andare avanti così. Io non ho notizie: né sì, né no”.

Rimpianti

“Il Milan si avvicina a quello che per me deve essere il suo obiettivo in campionato: arrivare più in alto possibile. Potenzialmente potrebbe arrivare a 89 punti, questo deve essere il suo scopo per non avere rimpianti. Se l’Inter supererà i 90 punti, bisognerà dire che si è trovata di fronte una squadra che ha volato. Mi sembra che il Milan giochi leggero, e lo dico in senso positivo. I giocatori stanno bene, sono convinti e autorevoli. Ci sono difetti strutturali, come quello di non fare grande filtro. Ma abbiamo ritrovato le parate decisive di Maignan e si guarda avanti con serenità. Non mi sembra, lo diciamo prima, lontano dallo spirito del Milan che ha vinto lo Scudetto. Non ho più rimpianti”.

L’articolo Pellegatti: “La dirigenza ha sempre sperato che Pioli non li aiutasse a cambiarlo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG