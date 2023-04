Compagnoni: «Giallo a Lukaku inopportuno, ha sbagliato Massa». La critica del giornalista all’arbitro di Juve Inter

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha mosso una critica all’arbitro Massa per l’ammonizione a Lukaku in Juve Inter.

LE PAROLE – «Il giallo è inopportuno. Massa ha l’attenuante che in quel momento, oltre il novantesimo di una partita importante, non ha avuto lucidità. Non è che si poteva mettere in un angolino e ragionare su quel che poteva essere successo, ma poteva e doveva venirgli in mente che la reazione di Lukaku verso la Curva poteva essere scaturita da razzismo. Non aver colto e immaginato l’insulto razzista è un errore, ma c’è attenuante perché mantenere lucidità in quel momento non è semplice. A norma di regolamento l’ammonizione è ineccepibile, ma il gesto è inopportuno».

