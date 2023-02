Ecco le parole di Maurizio Compagnoni ecco cosa dice il giornalista sul Milan ma anche sull’allenatore Stefano Pioli a Sky.

Maurizio Compagnoni prova a spiegare il calo del Milan, si esprime così il giornalista a Sky dove parla anche di Stefano Pioli: “Il calo del Milan è più mentale che fisico. Hanno totalmente scattato la spina. Il Milan a Salerno era brillante e stava bene fisicamente, anche contro la Roma lo era ma poi ha subito i due gol. Il Milan ha avuto un’enorme forza mentale l’anno scorso ma adesso è debolissima. Pioli è bravissimo ma in questo momento credo che sia in confusione totale. La formazione schierata contro l’Inter non sta né in cielo né in terra per quello che siamo abituati a vedere.“

Mario Ielpo a TMW Radio parla così di Maignan: “Non saprei cosa dire sull’infortunio, è tutto un po’ misterioso. È chiaro che la sua assenza non riguarda solo l’evitare i gol, ma anche il contributo in fase d’impostazione e, soprattutto, la leadership e il carisma che mette in campo. Il Milan è come un edificio costruito su tanti pilastri. Una botta ad un pilastro, una botta ad un altro pilastro, una botta ad un altro pilastro ancora e sta crollando tutto. Ha resistito a tanti colpi, ma a quello di Maignan.“

