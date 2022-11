Sono queste le parole a Sky Sport, del giornalista Maurizio Compagnoni che parla del Milan e dello di forma della squadra rossonera.

Ecco le parole del giornalista Compagnoni a Sky Sport che parla dei rossoneri, così sullo stato di crescita del Milan: “Il Milan contro lo Spezia ha il dente avvelenato per il famoso errore di Serra dello scorso anno che annullò un gol regolare ai rossoneri. Il Milan sta bene, ha avuto un passaggio a vuoto a Torino perché probabilmente la mente pensava al Salisburgo. Ora con la testa libera dalla Champions mi aspetto una prova come quella contro gli austriaci“.

Simone Braglia a TMW Radio parla così: “Il Milan nelle difficoltà tira fuori sempre il carattere e lo spirito giusto. Le altre non sono ancora mai continue. Credo che Atalanta-Napoli possa dire qualcosa ma non in maniera definitiva. Siamo ancora a metà campionato, poi chissà cosa succederà dopo la sosta. Il Milan ha sulla carta un impegno meno importante“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG