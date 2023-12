Il giornalista Compagnoni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter: attualmente favorita per lo scudetto

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha voluto parlare dell’Inter.

«Dalle scelte di Inzaghi degli ultimi tempi è evidente che l’obiettivo principale è lo scudetto. Un obiettivo forte e l’Inter ci punta fortissimo. Ma con le alternative non è che la squadra non è forte, può battere il Bologna questa sera. Ma più della Champions League, più della Coppa Italia, l’obiettivo è lo Scudetto. Arnautovic? Bella occasione. Quando è sceso in campo non è stato brillante, la società sta valutando se intervenire sul mercato di gennaio anche per un attaccante di scorta anche se trovarne uno da Inter non è semplice. Thuram? Io ho grandissima stima di Thuram, lo ritenevo potenzialmente un grandissimo giocatore. Lui fra il centravanti da poco più di un anno non ero sicuro che avrebbe avuto questo impatto. Le qualità ci sono».

L’articolo Compagnoni: «L’obiettivo dell’Inter? La seconda stella e su Thuram…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG