Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone nei confronti dell’Inter: prossima avversaria in Champions League

In conferenza stampa l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato dell’Inter.

«Sappiamo che la Champions League sarà sempre difficile e che tutti gli avversari hanno le loro difficoltà. L’Inter sta vivendo un momento straordinario. In Champions l’anno scorso ha dimostrato di potere competere molto bene. Mi piace molto il modo in cui giocano. Ho grande affetto per Javier Zanetti e ovviamente un grande ricordo di tutto quello che ho vissuto nel breve periodo in cui sono stato a Milano. Sarà una partita dura e difficile e speriamo di portarla dove pensiamo di poter far loro del male».

