Il telecronista Maurizio Compagnoni ha espresso il suo parere sul rendimento dei nerazzurri e sul nuovo allenatore dei campani.

Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha lodato l’inizio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. “L’Inter ha un grande equilibrio, gioca un calcio propositivo e cerca sempre di fare la partita però è anche pragmatica, riesce a giocare anche bassa quando non riesce a incidere”.

Sul portiere elvetico

“Non dico che è una sorpresa, lo apprezzo da tempo e avevo commentato quell’incredibile Francia-Svizzera dove lui fu l’eroe di una Nazione intera. Visto il Sommer al Bayern Monaco… questo all’Inter è più continuo, al Bayern aveva qualche passaggio a vuoto. All’Inter, a parte un errore, ha fatto una stagione perfetta. L’Inter ha equilibrio, concede poco anche quando attacca molto”.

Walter Mazzarri

Il ritorno di Mazzarri

Il Napoli ha esonerato Rudi Garcia dopo solo pochi mesi per richiamare Walter Mazzarri. “Il Napoli è forte, ha bisogno di cose semplici. Non c’è bisogno di stravolgerla, c’è bisogno di dare serenità e qualche certezza. Se Mazzarri impone il suo 3-5-2 è un disastro, ci vuole tempo. Sono curioso di vederlo a 4, non ci ha mai giocato. Ha avuto grandi risultati, ha salvato la Reggina, ha portato il Napoli quasi ai quarti di finale di Champions. All’Inter non ha fatto male, non aveva una grande squadra, pagò alcune dichiarazioni folli”. Sulla panchina nerazzurra Mazzarri durò una stagione e mezza: Erick Thohir era il presidente e nella prima stagione l’Inter arrivò quinta in campionato mentre nella seconda fu sostituito da Roberto Mancini, altri tempi ed altra squadra.

L’articolo Compagnoni: “Sommer è più continuo rispetto a quando era al Bayern, Mazzarri all’Inter non fece male” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG