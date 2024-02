Il giornalista e telecronista Maurizio Compagni si è soffermato sul ruolo da regista di Hakan Calhanoglu all’Inter

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, nell’analizzare l’importanza che ha Hakan Calhanoglu per l’Inter, specie dopo l’esplosione avuta da quando Simone Inzaghi lo ha spostato in cabina di regia, ricorda come a pensare di spostarlo come regista era stato già un tecnico del Milan.

PAROLE – «C’era stato un allenatore che aveva ipotizzato un Calhanoglu da centrale dei 3 di centrocampo. Era Marco Giampaolo al Milan, poi quell’esperimento non andò a buon fine».

L’articolo Compagnoni su Calhanoglu: «Lui regista Il primo a pensarci fu un allenatore del Milan» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG