Compagnoni: «Vlahovic in crisi, la Juve ha tanti problemi». L’analisi del giornalista dopo la sconfitta con la Lazio

Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sulla Juve dopo la sconfitta contro la Lazio.

LE DICHIARAZIONI – «La Juve ha una serie di problemi, alcuni non dipendono da Allegri. E’ fondamentale che Chiesa giochi con continuità: qando è entrato si è vista una juve diversa. Vlahovic in questo momento è in crisi di fiducia, è fondamentale che ritrovi entusiasmo. La Juve ha problemi di qualità a centrocampo, Rabiot da solo non basta. Ho visto con la Lazio qualche segnale da Paredes, ma è presto per suonare le campane. Se si mettesse a giocare come sa, è uno che ha qualità e personalità».

The post Compagnoni: «Vlahovic in crisi, la Juve ha tanti problemi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG