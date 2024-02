Andrea Cambiaso compie oggi 24 anni. Primo compleanno da bianconero per il laterale della Juve, ecco gli auguri social del club.

2⃣4⃣ anni per una delle novità di questa stagione in , in campo in Serie A in 22 delle 25 gare!

Tanti auguri Andrea! pic.twitter.com/nQf70xtA2b

— JuventusFC (@juventusfc) February 19, 2024