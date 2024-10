Regalo di compleanno in anticipo per il rossonero. Arriva la chiamata tanto attesa e soprattutto meritata visto l’ultimo periodo. Ultimo week end di Serie A prima della sosta per le Nazionali. Il Milan è chiamato al riscatto dopo la sconfitta in terra teutonica, così da riprendere il buon cammino in campionato dove invece è reduce da tre vittorie consecutive. La sfida di Firenze contro i Viola non è certamente tra le più semplici, si preannuncia infatti come un vero e proprio banco di prova per gli uomini di Fonseca. I rossoneri dovranno fare a meno di Calabria, il capitano infatti ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio, ragione questa che spingerà Fonseca forzatamente a rivedere i propri piani per la partita. Con buone probabilità agirà al suo posto Emerson Royal. Dal derby la svolta in campionato Il derby vinto contro l’Inter ha segnato senza dubbio la svolta in casa Milan. […]

