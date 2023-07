Oggi Jurgen Klinsmann, ex giocatore dell’Inter, compie 59 anni: ecco gli auguri ufficiali dei nerazzurri sul sito

Jurgen Klinsmann, ex centravanti dell’Inter, spegne oggi 59 candeline sulla torta di compleanno.

Ecco gli auguri ufficiali dei nerazzurri, che ricordano il suo talento così:

Arrivato nell’estate del 1989 dallo Stoccarda, Jurgen Klinsmann è diventato in breve tempo un beniamino dei tifosi nerazzurri.

Insieme a Lothar Matthaus e ad Andy Brehme ha formato uno storico trio tedesco, fondamentale per le vittorie nerazzurre e per il trionfo della Germania nel Mondiale del 1990. Nelle tre stagioni in cui ha indossato la magliadell’Inter Klinsmann ha segnato 40 reti in 123 partite considerando tutte le competizioni, rivestendo un ruolo da protagonista nella conquista della prima Supercoppa Italiana (1990) e della prima Coppa UEFA (1990-91) della storia del Club.

Oggi Jurgen Klinsmann compie 59 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.

L’articolo Compleanno Klinsmann, gli auguri dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG