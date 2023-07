L’esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma che Balogun sia una priorità dell’Inter: ecco come i nerazzurri vogliono muoversi

Alfredo Pedullà sul proprio sito ha detto la sua sull’Inter e sulla priorità di mercato nel settore offensivo: Folarin Jerry Balogun.

INTER BALOGUN- l’Inter fin qui ha deciso di non affondare per Morata, malgrado tecnicamente sia un profilo che piace a Simone Inzaghi, l’idea è quella di non pagare la clausola. Beto e Scamacca (con la Roma sempre in agguato, tenendo conto che è stato il primo profilo sondato da Moncada per l’attacco) restano in lista, ma la prima scelta resta Balogun. Contatti sotterranei con agenti e intermediari, aspettando di entrare presto nel vivo con l’Arsenal. Quando? La priorità è quella di chiudere l’operazione Sommer, ma considerato come l’Inter ha affondato per Samardzic, preferiamo vivere qualsiasi operazione giorno per giorno. Meglio ancora: ora per ora…

