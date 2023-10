Compleanno Ranieri: gli auguri speciali della Juve all’allenatore del Cagliari, ex tecnico dei bianconeri per due stagioni

Oggi è il compleanno di Claudio Ranieri che compie 72 anni. L’allenatore del Cagliari in carriera è stato anche sulla panchina della Juve per le prime due stagioni in Serie A dopo la retrocessione in Serie B.

2⃣ stagioni da allenatore Bianconero Buon Compleanno, Claudio! pic.twitter.com/EeIvEnqOkd — JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2023

A lui, protagonista della storica vittoria della Premier League col Leicester, sono arrivati gli auguri di compleanno del club bianconero via Twitter.

