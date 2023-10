Tudor si allontana dalla Juve: è in contatto col Besiktas. Domani sarà allo stadio per la partita col Galatasaray

Tudor dopo la separazione col Marsiglia era tornato in orbita Juve come possibile successore di Allegri. Ma il suo futuro, almeno nell’immediato, non sarà di nuovo a Torino.

In base a quanto reso noto da Fanatik dalla Turchia, infatti, l’allenatore croato sarebbe stato a Istanbul per avviare i contatti col Besiktas. Domani Tudor sarà anche allo stadio per assistere alla partita contro il Galatasaray. Si allontana, così, l’ipotesi di un ritorno alla Juve.

