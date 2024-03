Compleanno Recoba, l’ex Inter compie oggi 48 anni: arriva il messaggio di auguri da brividi da parte del club nerazzurro

Con un comunicato da brividi, l’Inter ha festeggiato il compleanno numero 48 di Alvaro Recoba:

PAROLE – «I suoi gol, il suo magico sinistro e le sue pazzesche giocate hanno illuminato gli occhi di tutti i tifosi nerazzurri. Tutti i tifosi dell’Inter ancora oggi ricordano quel sinistro potente e allo stesso tempo preciso. Un virtuosismo straordinario, troppo bello per non innamorarsene. Dietro quella forza si nasconde un segreto che lo stesso Recoba aveva svelato: “Mio padre, quando eravamo bambini, diceva che in casa poteva esistere solo il pallone di cuoio. La palla doveva essere dura, mai calciare quelle più leggere di plastica e naturalmente, quando ho iniziato a giocare, ero già più forte. Non so se è stata quella la ragione o la genetica o cosa, ma facevo già la differenza, forse per la forza che avevo nel colpire. Pronti, via e si entra subito nel cuore del tifo nerazzurro. Arrivato a Milano nell’estate del 1997 ha subito regalato spettacolo, realizzando una doppietta alla prima giornata di campionato contro il Brescia. Un tiro potentissimo dalla trequarti che va a infilarsi sotto l’incrocio e una punizione chirurgica. Sono 72 le reti realizzate con l’Inter. Tra i tanti gol, uno dei più iconici è sicuramente quello realizzato da centrocampo contro l’Empoli, il 25 gennaio 1998. Sempre di sinistro, ma questa volta dal limite è il gol che ha completato la rimonta del 9 gennaio 2005 contro la Sampdoria. Infine, è impossibile non menzionare il suo ultimo gol in maglia nerazzurra, ovvero il capolavoro da calcio d’angolo del 29 aprile 2007 contro l’Empoli. Il modo migliore per chiudere una carrellata di reti dall’altissimo tasso tecnico. Alvaro era conosciuto da tutti con il soprannome “El Chino”. Il motivo del nomignolo deriva dai tratti del volto simili a quelli orientali. Con la maglia dell’Inter ha contribuito alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa UEFA. Nel giorno del suo 48esimo compleanno i migliori auguri al “Chino” Alvaro Recoba da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri».

