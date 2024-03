Max Allegri, allenatore della Juve, ha ammesso una cosa precisa sull’Inter nell’immediata post-partita della gara col Genoa

Intervistato da Sky dopo Juve-Genoa, gara delle 12.30 terminata 0-0, Max Allegri ha ammesso questa cosa sull’Inter di Simone Inzaghi:

TANTA PRESSIONE – «E’ normale, quando sei alla Juve le gare pesanti sono ora, non quando rincorrevamo l’Inter. E’ un percorso per raggiungere i primi quattro posti, dobbiamo essere bravi a continuare come fatto oggi perchè nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione».

LE PAROLE DI ALLEGRI A SKY DOPO JUVE-GENOA

