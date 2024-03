Atletico Madrid-Inter, Azpilicueta, difensore degli spagnoli, ha analizzato la rimonta riuscita ai danni dell’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, Azpilucueta ha parlato così dopo la rimonta contro l’Inter in Champions League:

PAROLE – «È stata una serata ricca di emozioni, siamo arrivati ​​con un risultato negativo da Milano, ma dal momento in cui siamo arrivati ​​allo stadio si vedeva il grande clima, l’entusiasmo e la voglia. Eravamo in svantaggio ma abbiamo sentita quella forza e quella voglia di spingere, di centrare l’obiettivo, e questo dà molta forza. I tifosi sono sempre lì per noi. Cerchiamo di farlo pesare sul campo e di far sì che sentano l’identificarsi con noi. È vero che questo è il calcio. A volte le cose non vanno come vorresti e potresti rimanere deluso, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. La forza che ci danno è pazzesca, sono molto responsabili di quello che è successo mercoledì in Champions League. È stato più che altro dettato dall’esperienza di aver giocato molte sfide finite ai calci di rigore. Anche se non mi è mai successo in Champions, nonostante abbia giocato per tanti anni. È venuto naturale il dare forza e sostegno. I rigori sono una questione di mentalità, di essere positivi, non è come inizi ma come finisci. Volevo incitare tutti, soprattutto quelli per i quali era la prima volta ai rigori. Ancor di più in una situazione come questa, con molta pressione. Contento perché è andata bene e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo».

