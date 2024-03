Ciccio Graziani è intervenuto a Sport Mediaset dove ha commentato la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni

Graziani si è espresso così sulla stagione dell’Inter, attesa dalla gara contro il Napoli.

LE PAROLE – «Effettivamente la stagione del Napoli è nettamente al di sotto di tutte le aspettative, consegnare lo scudetto a dieci giornate dalla fine sarebbe dura. L’Inter? Ho degli amici che erano rammaricati perché dispiaciuti dalle eliminazioni delle italiane in Champions League, ma per l’Inter un po’ di più. Però c’è il grande obiettivo della seconda stella, che riduce questo rammarico. È molto importante per la società e per i tifosi. Al Napoli è rimasta sola la sfida di risalire verso il quarto posto, oggi sarebbe in Conference League. Derby tricolore? L’imprevedibilità del destino, per gli interisti sarebbe una doppia goduria. Vincere quella partita e laurearsi campione sarebbe un’apoteosi»

L’articolo Graziani: «Inter, c’è la seconda stella. Se festeggia con il Milan…» proviene da Inter News 24.

