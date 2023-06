Compleanno Serena: auguri speciali della Juve all’ex attaccante che in due stagioni ha vinto tre trofei segnando 36 gol

Oggi è il compleanno di Aldo Serena, ex attaccante che alla Juve ha giocato due stagioni vincendo tre trofei in tutto (due scudetti e una Coppa Intercontinentale), segnando 36 gol in 71 partite.

Due scudetti e una Coppa Intercontinentale vinti insieme Tanti auguri ad Aldo Serena pic.twitter.com/dy5FPLUruB — JuventusFC (@juventusfc) June 25, 2023

A lui il club bianconero ha mandato uno speciale messaggio di auguri via Twitter per festeggiare i 63 anni di età: «Due scudetti e una Coppa Intercontinentale vinti insieme. Tanti auguri ad Aldo Serena».

