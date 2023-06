Repice: «Allegri può portare la Juve a primeggiare e prendersi una rivincita». Le parole del giornalista sull’allenatore

Il giornalista Francesco Repice attraverso un video pubblicato dal suo profilo Facebook ha commentato la situazione di Allegri e le voci sulle offerte arabe.

REPICE – «Non so se Allegri possa accettare una soluzione come quella araba, nonostante i tanti soldi, conoscendo la voglia di competere, di vincere, lo spirito battagliero ad alti livelli. Vincere in Arabia sarebbe una cosa, tornare a vincere dopo due stagioni interlocutorie come quelle vissute dalla Juve sarebbe una motivazione in più per rimanere, prendersi qualche rivincita o togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Con una squadra come vuole vuole lui Allegri può portare o far diventare la Juve nuovamente la prima della classe».

