Castagne Juve, il belga è stato bloccato: il piano dei bianconeri sul mercato per la fascia destra dopo Weah

La Juve dopo aver praticamente chiuso il colpo Weah cerca un altro rinforzo sul mercato per la fascia destra. E il primo nome è quello di Castagne.

Come spiegato da Sky Sport, la Juve ha bloccato il belga in uscita dal Leicester. Il piano dei bianconeri è infatti quello di prendere un giovane esterno come Weah e anche un giocatore più esperto per potenziare la corsia laterale.

