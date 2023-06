Weah già pronto per la Juventus? «Mi domando se…». Le parole in esclusiva sul salto dell’esterno nel top club

Weah è già pronto per il salto in un top club come la Juventus? Fessoux, in esclusiva a Juventusenews24, ha detto la sua sull’esterno.

DUBBIO SU WEAH – «Mi domando se il salto non sia un po’ troppo grande per lui perché manca di efficacia davanti all’obiettivo. Non segna abbastanza per essere un giocatore offensivo nonostante abbia occasioni. Essendo un giocatore che lavora, spera di fare un salto in Italia scoprendo un terzo campionato».

