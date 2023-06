Parisi Juve: «E ‘ un gioiello che l’Empoli venderà». Rivelazione sull’esterno in gol con l’Italia Under 21

Parisi si è preso la ribalta oggi con il gol del momentanteo 0-3 dell’Italia Under 21 contro la Svizzera agli Europei.

Come svelato da Baiocchini a Sky Sport 24 l’esterno dell’Empoli piace a Juve e Lazio. Non è detto che questa possa essere l’estate giusta per il trasferimento perché si devono creare i giusti incroci. Per Baiocchini, comunque, Parisi è uno di quei gioielli che prima o poi l’Empoli venderà.

