Marianella: «Weah non è da Juve, troppi 12 milioni per lui». Il giornalista boccia l’acquisto quasi definito

Il giornalista Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport 24 ha bocciato l’acquisto quasi definito della Juve per Weah.

LE PAROLE – «Weah è un giocatore normale, non mi sembra da Juve. È un buon giocatore, duttile perché può giocatore nelle due fasce e dietro le punte. Può essere che la Juve ha intravisto in lui potenziale da migliorare e in crescita, ma 12 milioni mi sembrano troppi».

