Allegri Al Hilal, no alla maxi offerta arrivata dal club arabo: pensa solo alla Juve. ULTIME sul futuro dell’allenatore

Solo l’Al Hilal si è mosso concretamente con Allegri con una proposta di un contratto biennale (giugno 2025) da 20 milioni di stipendio all’anno. Offerta che l’allenatore ha rifiutato.

A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano via Twitter, secondo cui Allegri avrebbe detto di no alla maxi offerta perché è concentrato solo alla Juve e al lavoro che deve fare in bianconero.

