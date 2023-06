Retroscena Weah: una squadra aveva chiesto informazioni per l’esterno del Lille prima della Juve. Lo scenario

Fosseux in esclusiva a Juventusnews24 ha raccontato un retroscena su Weah, esterno del Lille ad un passo dal trasferimento alla Juve.

LE PAROLE – «Weah ha ancora un anno di contratto al Lille. È ora che il LOSC lo venda per ottenere un ricavo e Weah non ha mai nascosto che avrebbe voluto tentare un’altra sfida a 23 anni. È già stato campione di Francia con il PSG e Lille, campione di Scozia con il Celtic. Per ora ha vinto titoli con tutti i club in cui ha giocato. Negli ultimi mesi, in Francia, il Marsiglia è venuto a chiedere informazioni. È anche noto che ha avuto qualche contatto con club di Bundesliga e Liga. Si parla di Leverkusen e dell’Atletico Madrid».

