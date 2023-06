Orsolini Juve, corsa a tre per l’esterno: la richiesta del Bologna per lasciare partire l’attaccante classe 1997

C’è anche la Juve tra i tre club che attualmente sarebbero in corsa per Orsolini. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport oltre ai bianconeri lo vogliono la Fiorentina e la Lazio approfittando del fatto che l’esterno andrà a scadenza di contratto nel 2024.

Il Bologna chiede 15 milioni per lasciare partire l’attaccante classe 1997 e al momento la Fiorentina sarebbe pronta a presentare una prima offerta.

