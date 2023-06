Zauli Crotone, conferma o no per l’allenatore? Arriva l’annuncio proprio dell’ex Juventus Next Gen sulla situazione

Lamberto Zauli a La Gazzetta dello Sport-Sicilia&Calabria ha parlato del suo futuro al Crotone. Le dichiarazioni dell’ex Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Sono contento che la società abbia di nuovo pensato a me, vuol dire che in questi pochi mesi sono stato apprezzato sia come persona che come tecnico. Ma non c’è nulla di definito. L’ultima parola spetta alla società: io ho dato la mia disponibilità».

