Con Allegri al Milan sarà lui il primo rossonero a partire: zero possibilità di restare, decisione già “presa”

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che conquista sei punti in rimonta, prima con il Lecce e poi con il Como. I ragazzi di Conceicao hanno dimostrato ancora una volta grinta e carattere, ribaltando il risultato nonostante un inizio di partita tutt’altro che efficace. Nonostante i tre punti in tasca, il futuro del Club appare incerto, a cominciare dalla possibile scelta di Ibrahimović, che potrebbe cambiare le carte in tavola e influire sulle prossime mosse del Milan. La stagione rossonera è ancora tutta da scrivere, con molteplici scenari che si potrebbero aprire nelle settimane a venire.

La scelta del nuovo DS del Milan

Il Milan intende cambiare e la prossima estate si annuncia essere un crocevia fondamentale. La direzione presa nella scelta del direttore sportivo che, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere Paratici, influenzerà inevitabilmente anche la selezione del nuovo allenatore. Tra i nomi che circolano, Massimiliano Allegri emerge come possibile candidato, anche se la decisione finale è ancora da definire. Questo scenario si lega strettamente alla valutazione dell’attuale rosa e alle strategie di mercato che il club vorrà adottare per rafforzarsi. In questo contesto di riflessione e pianificazione, alcuni giocatori si trovano a vivere un periodo di incertezza sul proprio futuro con la maglia rossonera.

Con Allegri al Milan sarà lui il primo rossonero a dire addio

Joao Felix rappresenta uno degli esempi più emblematici delle situazioni in bilico. Arrivato a gennaio con una formula di prestito dal Chelsea, il giocatore portoghese non ha finora convinto pienamente, nonostante un’iniziale impatto positivo. Sebbene le sue qualità non siano in discussione, le prestazioni altalenanti e le caratteristiche tecniche di Felix sembrano non incontrare pienamente le potenziali esigenze tattiche che un allenatore come Allegri potrebbe richiedere, orientato verso un gioco di ripartenza veloce e l’uso degli spazi larghi.

