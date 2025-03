Inter-Milan, in arrivo un nuovo clamoroso tradimento che farà discutere: lo scenario

Si programma la nuova stagione: è possibile il clamoroso tradimento, il difensore piace molto al Milan.

Mentre al Milan si vocifera del possibile e clamoroso addio di Ibrahimovic la proprietà prova a fare i primi sondaggi in vista del mercato estivo. Sarà fondamentale il prossimo anno riscattare il fallimento che sta rappresentando la stagione attuale e per farlo bisogna passare anche dal mercato. I nomi fatti al momento sono tanti, sia per quanto riguarda le possibili entrare, sia per quanto riguarda quello che sarà il nuovo DS del Milan. Inoltre ci sarebbe un nerazzurro che ingolosirebbe parecchio la dirigenza rossonera…

Nuovo tradimento calcistico milanese?

Nella storia ci sono stati moltissimi giocatori che hanno giocato per entrambe le squadre di Milano, con più o meno successo. Da fenomeni come Pirlo, Baggio, Ronaldo e Ibrahimovic a giocatori che a Milano sono stati solo meteore come Pazzini, Cassano, Taribo West e Balotelli. La storia della città meneghina è piena di giocatori che hanno giocato con entrambe le maglie, e non solo. Sono infatti ben 6 gli allenatori che hanno allenato entrambe le milanesi: Joszef Viola, Giuseppe Bigogno, Luigi Radice, Giovanni Trapattoni, Alberto Zaccheroni e Stefano Pioli. Ma la lista, per quello che riguarda i giocatori, potrebbe allungarsi…

Milan-Bisseck: si può fare?

Bisseck negli ultimi tempi sta trovando sempre più minuti sotto la guida di Simone Inzaghi, tuttavia per l’inter il giocatore non è un titolare. Il tedesco sta bene a Milano, ma vorrebbe diventare un titolare inamovibile. Al momento l’Inter non può dargli questa garanzia e i rossoneri potrebbero approfittarne. Il Milan ha dimostrato di avere grandi lacune difensive e il difensore tedesco potrebbe essere il profilo giusto su cui puntare.

