Il bomber torna a casa: da luglio sarà di nuovo un giocatore del Milan

Programmare il prossimo campionato al meglio per evitare figuracce, sarà vietato sbagliare.

L’anno prossimo bisognerà riscattare il fallimento di quest’anno. Per farlo bisognerà per forza passare dal calciomercato. La società starebbe già valutando i primi possibili colpi in entrata, tra cui un profilo molto interessante in forza all’Inter. Servirà un mercato davvero monstre e per attuarlo servirà un budget non indifferente, ma la società ha le idee chiare a riguardo.

Obbiettivo tesoretto, possibile il ritorno del bomber?

Per finanziare il mercato estivo la società avrebbe un asso della manica, costituito da tutti i giocatori in prestito con diritto di opzione. Infatti, se tutti questi giocatori venissero riscattati dalle squadre nelle quali giocano, il Milan ricaverebbe circa 150 milioni. Se si considera che al momento sembrano essere sul mercato pure tutti i top player rossoneri non è escluso che il Milan possa arrivare ad avere un budget di oltre 300 milioni. Inoltre il nuovo bomber, tifoso rossonero da sempre, potrebbe fare ritorno a Milanello.

Torna Colombo, può servire al Milan?

Lorenzo Colombo sarà probabilmente l’unico giocatore in giro in prestito con diritto di opzione di proprietà del Milan a non essere riscattato. L’Empoli non sembra convinto di voler puntare sul giocatore e questi potrebbe portare colombo a rientrare alla base. La giovane punta non ha mai sfigurato nelle ultime annate e potrebbe essere pronto per far parte dell’organico del Milan, magari non da titolare, ma da comprimario si. In alternativa potrebbe essere spedito nuovamente in prestito.

