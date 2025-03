Milan-Conceiçao, il retroscena svelato da Moretto lascia i tifosi senza parole

Il rapporto tra Conceiçao e il Milan non è mai stato ottimo, ma potrebbe essere ai minimi storici.

Il matrimonio fra il Milan e Sergio Conceiçao non è mai stato felicissimo, dopo la vittoria della Supercoppa. L’allenatore lusitano è stato sempre nell’occhio del ciclone e a lui sono state imputate tutte le colpe della squadra. In sintesi, il rapporto fra il Milan e Conceiçao sembrerebbe inevitabilmente destinato a finire in questa stagione e la società ha già il sostituto pronto, mentre spunta un retroscena clamoroso.

Moretto: “Conceiçao è stato già avvisato”

Sul canale Youtube del noto giornalista Fabrizio Romano l’esperto Matteo Moretto ha svelato un incredibile retroscena. “È altamente improbabile che Conceicao sia l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione. A me hanno addirittura detto che che persone vicine a Conceicao sanno già che a fine stagione andranno via.” Sembra quindi impossibile un possibile ripensamento da parte della società: Conceiçao ha i giorni contati.

Fuori tutti al Milan?

Oltre al tecnico portoghese è probabile che molte altre figure lasceranno il Milan. Ibrahimovic non sembra convinto del suo declassamento in favore di Furlani e anche molti giocatori sembrerebbero con le valigie in mano. Uno su tutti Theo Hernandez; il terzino francese è ormai odiato dalla tifoseria e non avrebbe più la minima fiducia da parte della società. Un altro profilo tra i possibili partenti è quello di Mike Maignan, che piace molto in Premier e che potrebbe essere sacrificato per aumentare il budget da usare per le entrate. Attualmente il Milan è un cantiere aperto.

