Milan, il nuovo stemma scatena la rabbia dei tifosi: “Una vergogna dopo l’altra”. È polemica!

Non c’è pace per l’ambiente rossonero: anche le anticipazioni sul nuovo stemma creano la polemica tra i tifosi.

Il Milan sta vivendo una delle stagioni più tribolate degli ultimi anni: risultati scadenti, esonero in mezzo al campionato, proteste dei tifosi e guerre interne alla società. La faida tra Furlani e Ibrahimovic ha destabilizzato tutto l’ambiente e le prestazioni in campo sono state il riflesso della confusione presente a Casa Milan. I sostenitori rossoneri si sono sentiti smarriti, non rappresentati da questa società e hanno fatto trasparire tutto il loro disappunto soprattutto nel match contro la Lazio di inizio marzo. Ma è in arrivo un’altra novità che farà storcere il naso…

Le anticipazioni sulla nuova maglia

In questo periodo dell’anno, solitamente, cominciano a vedersi le prime anticipazione sulle prime maglie della prossima stagione. Per i tifosi è un momento abbastanza importante, soprattutto per quelli legati alla tradizione e ai colori sociali della propria squadra. Ecco, i milanisti più ancorati al passato potrebbero non prendere molto bene il nuovo kit del Diavolo: le strisce verticali rossonere sono presenti e quello era abbastanza scontato, ma c’è una novità che ha già fatto discutere su tutti i social.

Cambia lo stemma sulla prima maglia

La grande differenza rispetto alle prime maglie del passato è lo stemma: nella nuova versione, il simbolo del Milan è monocromatico e sostituisce quello storico multicolore. I tifosi del Milan sono insorti sui social, lasciando dei commenti come: “Ce la mettono proprio tutta per prendersi insulti”, “Giù le mani dai nostri simboli”, “Ma perché sto schifo”, “Una vergogna dopo l’altra”, “Orribile”, “Forza biancorossi”. Insomma, la novità non è per niente piaciuta ai milanisti: una notizia che proprio non ci voleva in un ambiente già bollente di suo.

