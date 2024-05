L’attaccante iraniano fra qualche mese arriverà a costo zero a Milano per indossare la maglia nerazzurra.

Stagione non del tutto soddisfacente per il Porto di Sergio Conceicao questa che sta per concludersi: i Dragoni non vinceranno il campionato e probabilmente non andranno neanche in Champions League. I lusitani vogliono però onorare i loro impegni in campionato, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa sull’impiego di Taremi: “Queste continue voci non aiutano i calciatori. Non voglio prendermela con la stampa in generale ma piuttosto concentrarmi su quello che sta accadendo in questo caso”.

Sull’iraniano

“Lui ha un contratto col Porto, poiché è un professionista come tutti gli altri, devo trattarlo allo stesso modo dei suoi compagni. Ero anche un giocatore, per cui so bene quanto sia importante e giusto da parte mia farlo”.

Sergio Conceicao

Le voci

I rumours a cui si riferisce Conceicao riguardano il futuro dell’attaccante che, non è un mistero, giocherà nell’Inter la prossima stagione. Taremi fu vicinissimo al Milan la scorsa estate ma alla fine la trattativa saltò per motivi ancora poco chiari. Ci sono però anche voci che riguardano l’allenatore stesso visto che è uno dei nomi ricercati dal Milan come possibile successore di Pioli. Il Porto deve ancora giocare la finale di Coppa di Lega ma nelle varie conferenze si parla di cose extra campo: è cambiato il presidente del club, ora è in carica André Villas-Boas mentre Conceicao aveva sponsorizzato l’ormai ex presidente Da Costa.

