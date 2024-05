Il centrocampista della Lazio Matias Vecino ha segnato oggi il suo secondo goal consecutivo, i tifosi nerazzurri lo hanno molto apprezzato in passato.

La Lazio ha battuto l’Empoli 2-0 dando nuova linfa alle speranze di qualificazione alla prossima Champions League; Matias Vecino ha segnato la seconda rete ed ha commentato così il match a DAZN. “Oggi era una bella festa per i nostri tifosi, gli volevamo regalare una vittoria. L’Empoli è una squadra tosta, siamo contenti di aver vinto anche soffrendo. Segnare gol che portano punti è importante, cerco di mettermi sempre a disposizione e di dare il mio contributo. Sono contento di aver segnato così tanto. Tudor ha una grande forza emotiva, mi ha caricato. Io ero concentrato soprattutto sulle palle inattive. I ragazzi del ’74 erano molto emozionati ed è stato emozionante anche per noi. Si sono meritati tutti questi applausi“.

Sul match contro l’Inter

“Sarà bello tornare a San Siro, hanno fatto un campionato straordinario e hanno meritato di vincere lo Scudetto. Noi però dobbiamo fare la nostra partita per provare a entrare in Champions League, anche se sappiamo che sarà difficile”. L’uruguaiano ha giocato nell’Inter dal 2017 al 2022, i tifosi dell’Inter non possono che avere un bel ricordo di lui dato che proprio contro la Lazio nel 2018 segnò un goal decisivo per la qualificazione alla Champions League dell’anno successivo.

Ultima in casa

Inter-Lazio si giocherà domenica 19 maggio alle 18 ed al termine della gara ci sarà la premiazione con la coppa dello Scudetto; successivamente ci saranno una serie di eventi per continuare a festeggiare la vittoria del ventesimo Scudetto.

L’articolo Vecino: “Sarà bellissimo tornare a San Siro, l’Inter ha meritato lo Scudetto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG