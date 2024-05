Il presidente nerazzurro parrebbe aver trovato il modo di tenersi il club ancora per qualche anno garantendo una continuità progettuale.

Il giornalista Fabrizio Biasin a Pressing su Mediaset ha parlato del futuro societario dell’Inter dopo la fuoriuscita delle notizie che vedono Zhang aver raggiunto l’accordo per un nuovo prestito da 430 milioni di euro; ecco le sue parole. “Io penso che, per guardare al futuro, bisogna guardare al recente passato. E il recente passato dice che l’Inter, con questa proprietà, avrà avuto anche dei problemi finanziari, ma è passata dall’essere la squadra numero 80 o 100 del panorama mondiale all’essere stabilmente tra le prime 10 in Europa e quindi nel mondo. Ovviamente si può migliorare sotto alcuni aspetti, ma in questo momento l’Inter sta facendo le cose per bene e io sono contento di ciò. Il fatturato sta crescendo di molto, il bilancio è ancora in negativo ma l’anno prossimo dovrebbe essere in pareggio”.

Sede Inter

L’annotazione

“Se vi fate un giro in questi giorni ad Appiano Gentile ti accorgi di qualcosa che è successo non troppe volte nella storia dell’Inter: c’è un’organizzazione che le altre invidiano all’Inter, e questo è dovuto al lavoro di chi sta a monte. Non è che si fa il prestito e chi è in società si strappa i capelli: l’Inter al momento è un modello di gestione e organizzazione in Italia e in Europa. Zhang sta facendo delle cose consentite, mentre i dirigenti stanno facendo le cose fatte per bene. E questa cosa va detta“.

