I dirigenti nerazzurri stanno osservando diversi giovani che potrebbero non avere costi proibitivi ma che potrebbero avere buon avvenire.

L’Inter non ha intenzione di stravolgere la propria rosa e per il fatto che non è necessario produrre un utile tramite il calciomercato ci sono buone possibilità che vi riesca.

La situazione

Servirebbero un secondo portiere dalle buone prospettive ed un esterno destro considerato il futuro in bilico di Dumfries; i dirigenti però osservano il mercato dei giovani anche in altri reparti.

Dumfries Kaio Jorge

Possibili alternative a costi non esorbitanti

La Gazzetta dello Sport parla di come gli scout abbiano segnalato 4 nomi argentini che il vicedirettore sportivo Baccin è anche andato a visionare qualche volta: si tratta di Nicolas Valentini, Marco Di Cesare, Agustin Giay e Kevin Zenon. Il primo è un difensore centrale che non rinnoverà il contratto in scadenza a dicembre con il Boca Juniors: forte e dotato di buon fisico, giocherebbe come centrale della difesa a 3, ruolo però attualmente coperto da Acerbi e De Vrij. Giay è un terzino destro che ora gioca più da quinto nel San Lorenzo: 20enne segnalato da Baccin e compagnia già mesi fa ai dirigenti, costa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Di Cesare è un difensore centrale forte fisicamente ma non molto dinamico, a differenza di Valentini può ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa a 3; gioca nell’Academia. Zenon è un esterno sinistro del Boca Juniors che però ha già dimostrato qualcosa in più dei succitati e infatti il prezzo non è proprio economico, siamo sui 15 milioni.

