Non è ancora chiaro quanti attaccanti avrà l’organico del club nerazzurro nella prossima stagione; le voci sull’acquisto di una quinta punta si sprecano.

Il giornalista Tancredi Palmeri su L’Interista sostiene che l’Inter possa valutare l’acquisto di Dan Ndoye dal sorprendente Bologna di Thiago Motta. “L’ultima idea per il quinto attaccante dell’Inter è Ndoye del Bologna, fresco peraltro di primo gol in Serie A”.

Il profilo

“Attaccante di movimento che andrebbe dunque a occupare la casella direttamente corrispondente a quella di Thuram. Un’ala abituata a un altro tipo di gioco, visto che fa il terzo di sinistra di un attacco a 3 o il trequartista di sinistra di un 4-2-3-1, ma in fase di mercato gli esperti spesso badano più alle caratteristiche tecniche vedendo adattamenti di modulo che magari noi non vediamo, e l’esempio più lampante di questo è proprio Thuram che fino allo scorso precampionato faceva arricciare il naso ai più come seconda punta”.

I dettagli

“L’esterno 23enne svizzero di padre senegalese è arrivato al Bologna l’anno scorso per 9 milioni di euro, e il suo valore è quasi raddoppiato. Difficile che l’Inter possa decidere di spendere più di una quindicina di milioni per lui, a meno che non rientri in un discorso appunto di scambi“.

Le alternative

In passato si è scritto di Zirkzee e Gudmundsson che però sono molto costosi e inarrivabili per l’Inter senza una grossa cessione. Ci sarebbe poi Valentin Carboni: l’argentino non è una prima punta, esattamente lo stesso discorso che vale per Ndoye.

L'articolo L'Inter guarda in casa Bologna per una punta a basso costo proviene da Notizie Inter.

