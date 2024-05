L’esterno olandese potrebbe rivelarsi un problema per i dirigenti nerazzurri visto che non c’è ancora intesa per il rinnovo del contratto.

L’Inter deve risolvere entro qualche mese la questione relativa al futuro di Denzel Dumfries per evitare che diventi un vero e proprio problema.

Stallo sul rinnovo

L’olandese è il giocatore più importante della Prima Squadra che ha il contratto in scadenza nel 2025, gli altri sono De Vrij, Acerbi ed Arnautovic. Sia i nerazzurri che l’esterno vorrebbero rinnovare ma la trattativa è ferma perché il calciatore chiede uno stipendio di 5 milioni all’anno (neanche Dimarco arriva a tanto) mentre la società ne offre 4 a stagione. Se non si arriverà a dama entro i prossimi mesi, l’olandese finirà sul mercato: non si vuole ripetere la bruttissima esperienza avuta con Skriniar che alla fine partì a costo zero.

Denzel Justus Dumfries

Sirene inglesi

Il Manchester United lo segue sin dal 2023 e pare non averlo mollato ma, secondo la Gazzetta dello Sport, adesso anche l’Aston Villa ha mostrato interesse per l’ex PSV Eindhoven. Il club di Birmingham è vicino alla qualificazione alla prossima Champions League ma nonostante ciò sembrerebbe non stuzzicare più di tanto Dufmries. L’Inter lo valuta 30 milioni e spera che l’esterno non faccia troppo lo schizzinoso sulla prossima eventuale destinazione in caso di mancato accordo per il rinnovo. Un ottimo rendimento magari agli Europei potrebbe smuovere la situazione in senso positivo sia per l’Inter che per il laterale.

